Les commentaires du Coran par le cheikh Ahmad al-'Alâwî, par Eric Geoffroy

tarîqa

« ouverture spirituelle »

fath

Le cheikh algérien Ahmad al-‘Alâwî (m. 1934) est un autodidacte au génie spirituel précoce. Issue de la tradition Shâdhiliyya-Darqâwiyya, la voie () ‘Alâwiyya dont il est le fondateur, a connu une expansion fulgurante. De nos jours encore, l’influx initiatique du Cheikh rayonne dans le monde, à travers les nombreuses ramifications de la voie-mère.Le cheikh a écrit dans de nombreux domaines de la science islamique, y compris exotérique (théologie, droit…). Mais ce sont ses textes portant un enseignement ésotérique et initiatique qui nous parlent le plus aujourd’hui. D’évidence, le cheikh a bénéficié d’une) concernant la compréhension du Coran, à en juger par l’omniprésence des références coraniques qui nourrissent ses poèmes comme ses textes en prose. Il vivait le Coran comme une réalité incarnée en lui, et les commentaires présentés ici en sont un témoignage saisissant.