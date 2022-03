Sur le vif Les chrétiens du Pakistan solidaires avec les musulmans endeuillés du Peshawar Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 10 Mars 2022 à 18:15









Plus de 200 personnes ont été blessées dans l’attentat qui a provoqué la mort de 65 fidèles. Un groupe de chrétiens, essentiellement des jeunes selon Quelques jours après la sanglante attaque perpétrée par Daesh contre une mosquée chiite de Peshawar, des membres de la minorité chrétienne de cette ville du nord pakistanais ont organisé, mardi 8 mars, une veillée devant le lieu de culte musulman pour rendre hommage aux victimes du terrorisme.Plus de 200 personnes ont été blessées dans l’attentat qui a provoqué la mort de 65 fidèles. Un groupe de chrétiens, essentiellement des jeunes selon The News , s’est présenté aux responsables de la mosquée avec des bougies et une banderole pour témoigner de leur pleine solidarité avec les familles endeuillées.

L'Eglise du Pakistan solidaire « L'attaque contre la communauté musulmane chiite et le récent meurtre d’un chef d'église à Peshawar (William Siraj en janvier dernier, ndlr) semblent faire partie d'un complot visant à pousser à nouveau le Pakistan dans l'abîme du terrorisme religieux », a déclaré l'évêque Azad Marshall.



« Face à cette brutalité, la famille humaine, toutes les personnes de foi et de bonne volonté, doivent s'unir pour s’engager de nouveau à se respecter et à prendre soin les uns des autres, à se protéger et à prévenir de telles violences. »



« Le principe de la liberté de religion et de conviction pour tous doit être affirmé et protégé au Pakistan en tant que responsabilité éthique et juridique fondamentale du gouvernement » , a-t-il signifié, exhortant le gouvernement à « faire davantage pour protéger tous les Pakistanais, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou de toute autre religion ou conviction, contre la violence perpétrée par ces criminels extrémistes ».



