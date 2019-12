Les Restos du CÅ“ur Ã©pinglÃ©s pour l'exclusion de bÃ©nÃ©voles portant le voile

« L’enjeu est de lutter contre tous les comportements prosélytes et de pression ou les paroles qui remettent en cause l’indépendance, pas les signes et vêtements, et les deux ne vont pas nécessairement de pair ! »

« le climat islamophobe actuel ».

« Il n’est pas trop tard pour repenser l’interprétation de la charte des bénévoles au Restos du Cœur. Dans une société de plus en plus facturée sur les questions de convictions religieuses et philosophiques, il nous paraît primordial d’apporter un peu d’apaisement afin d’inclure toutes les personnes de bonne volonté dans la lutte contre la précarité »

« dans le piège de la division »

« les plus démunis ont besoin de tous les Françaises et les Français ».

, martèle Coexister, qui déplore, souligne l’association, qui appelle à ne pas tombercarLire aussi :Et aussi :