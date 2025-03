Les Lumières du Coran, un souffle pour cultiver l’espérance et la miséricorde au quotidien

Lumières du Coran

Intégrer ce verset dans nos vies signifie cultiver l'espérance et la miséricorde au quotidien. Cela passe par des actes simples mais profonds. Tout d'abord, pardonner aux autres, mais surtout à soi-même, être présent pendant les épreuves, épauler ceux qu'on aime et même ceux avec qui nous ne nous entendons pas et c'est là que réside la preuve de notre sincérité. Enfin, renforcer notre lien avec notre Créateur, qui lit en nos cœurs et nous aime, car Il nous guide à Lui dans les moments de doute et de souffrance, à travers la prière et l'invocation.Ce verset est un appel à garder la tête haute, à ne pas se laisser engloutir par la tristesse et à toujours chercher la lumière, même dans les heures les plus obscures. En cette année placée sous le signe des, que chacun trouve dans ses versets un refuge, une force et une direction. Car le Coran est un flambeau inextinguible, une lanterne qui guide les pas de ceux qui cherchent la vérité et l'amour de Dieu, le Bien-Aimé.Alors, regarde bien : les lumières sont là devant toi, ouvre Son Livre et regarde-toi vivre !