Sur le vif Le permis de construire accordé pour la future mosquée de Vitry-sur-Seine Rédigé par Lina Farelli | Vendredi 11 Avril 2025









Les permis de construire d’un lieu cultuel et d’un lieu culturel lui ont également été accordés, « une étape importante pour ce projet que la communauté musulmane porte depuis près de 25 ans et qui lui permettra de disposer d’un lieu digne pour exercer son culte » , a signifié la mairie cette semaine.



La décision a été votée à l’unanimité du conseil municipal. « Il est juste de reconnaître, par cette future mosquée, l’apport de ces hommes et de ces femmes qui ont choisi la France pour faire leur vie, ont travaillé à la beauté et au développement de notre pays, et de reconnaître leur appartenance à notre République , a déclaré l'édile Pierre Bell-Lloch. Ce projet, c'est aussi une manière de montrer qu'il est possible de construire ensemble un monde meilleur et de vivre côte à côte sans problème. »



« Nous avons à cœur de contribuer au vivre ensemble et à la cohésion sociale, a souligné, pour sa part, Mohamed Djebbouri, président de l’ASCMV. C'est une nouvelle page qui s'inscrit dans la tradition séculaire de Vitry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine ouverte aux autres et respectueuse des différences. » Le chantier de la mosquée pourrait démarrer au second semestre 2025. Son coût est estimé à 4,5 millions d'euros.



