Publi-information Le droit à la sécurité alimentaire, le défi est mondial ! Rédigé par Ouahid Abassi, Directeur de DIGNITÉ International | Vendredi 14 Avril 2023 à 17:34





De nombreux organismes internationaux ramènent la dimension sociale de la sécurité alimentaire au fait de déployer tous les efforts pour assurer une nourriture correcte à chaque individu ; autrement dit, de réunir les conditions nécessaires pour garantir aux consommateurs une vie saine et active.











La Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 stipule clairement dans son article 25 que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l’alimentation ». Le Pacte international de 1966 relatif aux droits économiques sociaux et culturels abonde également dans ce sens (article 11-1) : « Les États, partis au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, (…) les États parties prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit. »



Loin de ces principes et de ces obligations, on constate que la moitié de la population mondiale vit en dessous du seuil de pauvreté (soit moins de 2 dollars par jour). Plus de 800 millions d’êtres humains sont tenaillés par la faim au quotidien et environ 1 milliard d’habitants n’a pas accès à l’eau potable. Les efforts de plusieurs pays, d’organisations onusiennes et non gouvernementales, pour combattre ces chiffres effarants et renforcer la sécurité alimentaire, demeurent en deçà du niveau attendu et des objectifs énoncés lors de sommets mondiaux.



Rappelons à ce sujet les engagements pris dans le cadre des Objectifs de développement durable (ODD), couramment utilisés pour désigner les 17 objectifs établis par les États membres des Nations Unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda 2030. Cet agenda a été adopté par l'ONU en septembre 2015 après deux ans de négociations incluant les gouvernements comme la société civile.



Elles répondent aux objectifs généraux suivants : éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et dans tous les pays, protéger la planète et garantir la prospérité pour tous à l'horizon 2030.



Aujourd’hui, huit ans après, nous constatons la même situation malgré toutes les bonnes volontés !



Il est vrai que nous apprécions grandement toute cette détermination. Cependant, nous ne pouvons pas accepter l’état dans lequel se trouve actuellement le monde où plus de 3 milliards d’individus vivent dans le dénuement total. La faim porte atteinte à la DIGNITÉ HUMAINE et constitue l’une des pires violations aux droits de l’Homme.



Par conséquent, la lutte contre la pauvreté et la réalisation de la sécurité alimentaire sont devenues une nécessité morale pour l’ensemble de l’humanité et une condition essentielle pour la stabilité et la paix mondiale.



Cet objectif ne pourra être pleinement atteint que s’il est traité en tant que priorité internationale, efficacement soutenu par une forte volonté politique. Et comment y parvenir si ce n’est par la mobilisation de toutes les énergies, États et institutions réunis ? Le défi est mondial, surtout avec la multiplication des crises sanitaires, les catastrophes naturelles, le dérèglement climatique, les conflits et les guerres et leur impact direct sur la sécurité alimentaire du monde entier.



Pour être à la hauteur de l’enjeu, il faut engager des politiques et des actions de grande envergure.



Pour répondre concrètement et durablement à cette situation,



Ce dernier projet vise trois impacts concrets : améliorer les conditions de vie des populations, éviter ainsi l'exode rural, les migrations forcées et les drames humains qui en découlent. Aussi, vaincre l'extrême pauvreté en Afrique en créant de l'emploi et en assurant l'autonomie des populations. Enfin, protéger les sols et la planète par l’agriculture écologique et la plantation d’arbres.



Aujourd’hui, plus que jamais, nous sommes tous appelés à conjuguer nos efforts, à sensibiliser et rassembler les bonnes volontés ainsi que les projets ambitieux émanant de personnes, d’ONG comme

