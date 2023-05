Laïcité et Ramadan : Pap Ndiaye accusé de propos discriminants par la Grande Mosquée de Paris

« Je tiens à vous faire part de ma plus grande incompréhension à la suite des propos que vous avez tenus sur le plateau de l’émission "Dimanche en politique", diffusée sur France 3 le 7 mai 2023. »

Ainsi commence une lettre que Chems-Eddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, a envoyé mardi 9 mai au ministre de l’Éducation nationale. Dans ce document dévoilé par la GMP mercredi 10 mai, il confronte Pap Ndiaye à ses propos.Évoquant les statistiques sur les signalements pour atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires, le ministre a indiqué que 507 atteintes à la laïcité avaient été recensées en mars, contre 282 en février, en ajoutant que le ministère enregistre.Notons que les dates du mois du jeûne change d'une année sur l'autre et qu'il a eu lieu principalement au mois d'avril cette année. Des atteintes à la laïcité en hausse en mars, vraiment la faute au Ramadan ?, indique le recteur, en s’interrogeant sur le sérieux de certaines des remontées statistiques sur le respect de la laïcité dans les établissements scolaires. Depuis la mise en place en 2018 d'un dispositif de suivi des atteintes portées au principe de laïcité, celui-ci a déjà fait l’objet de nombreuses critiques surqui lui est donnée ou lequi est attaché à la compilation de choses aussi différentes que le, la, leou encore laA peine nommé au ministère, Pap Ndiaye avait défendu l’idée d’une collecte d’informations, comme le rapportait Le Monde en juin 2022. Or caractériser la situation semble difficile aux yeux même des enseignants qui, le plus souvent, rapportent des casouet soulignent que les tenues. Quand il ne s’agit pas tout simplement d’élèves