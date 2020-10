Livres La philo expliquée aux enfants, un trésor de pédagogie déployé par Tahar Ben Jelloun Rédigé par Radjaa Abdelsadok et H. Ben Rhouma | Vendredi 16 Octobre 2020 à 11:30





L'avis de Saphirnews « Tu n’es pas obligé de me croire sur parole. Je te demande seulement de regarder ce que je te propose et de décider par toi-même si tu es d’accord. » C’est par ces mots bienveillants que débute le dernier livre en date de Tahar Ben Jelloun, La philo expliquée aux enfants .



A destination des enfants, cet album illustré autour d'une centaine de notions est aussi bien didactique qu'initiatique, les mots présentés ne suivant pas un ordre alphabétique. L'écrivain débute naturellement par le thème de la « philosophie » pour ensuite emmener le lecteur sur d’autres mots-clés tels que la sagesse, la curiosité, la pensée, le doute ou encore l’éducation. Chaque terme évoqué est suivi d’une question concrète, puis d’une définition commentée pour finir avec un autre mot-clé qui sert de transition pour le suivant.



Tout au long de l'ouvrage, l'ancien enseignant de philosophie y déploie ses arguments les uns après les autres avec pédagogie, humour et bienveillance et parvient à susciter l'émotion du lecteur. Chaque thème - à quelques exceptions près - est accompagné d’un commentaire « A toi de jouer » qui constitue à la fois une chute et une transition. Ces quelques lignes en bleu interpellent directement l’enfant qui va pouvoir ainsi s'assurer de la compréhension des lignes lues au préalable et mettre les mots sur des moments qu'il a pu vivre. A la fin de l’explication du mot « Timidité » par exemple, on peut lire ce qui suit : « On a tous connu un moment de timidité : raconte ce moment. »

fake news , l'islamophobie,



La notion de l’environnement, choisie pour être le fil conducteur du manuel, « comme un refrain dans une chanson » , vient à la fois ouvrir et clore le livre, qui a été préparé pendant « nécessité vitale » , affirme l'auteur, qui interpelle tout en poésie l'enfant pour sensibiliser l'adulte de demain. Car il en va de la responsabilité de tous de contribuer à « Nous pouvons remporter ce combat en étant plus sages, c’est-à-dire plus philosophes. Parce que la philosophie est "amour de la sagesse", et que ça permet aussi de changer le monde. » Cet ouvrage n’est pas un dictionnaire philosophique simplement vulgarisé mais un album de réflexion qui se révèle aussi utile pour les parents afin d'amorcer des débats avec leurs enfants autour de thèmes universels comme l’amour, le respect, la morale ou encore l’éthique mais aussi des thèmes d’actualité se plaçant au cœur des enjeux de société comme les, l'islamophobie, la laïcité ou encore l'intelligence artificielle, sans parti pris. Des thèmes plus difficiles à aborder y figurent aussi comme la pédophile, l'inceste, l'homosexualité, le suicide ou encore le terrorisme.La notion de l’environnement, choisie pour être le fil conducteur du manuel,, vient à la fois ouvrir et clore le livre, qui a été préparé pendant la pandémie du Covid-19. L’environnement constitue un espace de vie dont il faut prendre soin par, affirme l'auteur, qui interpelle tout en poésie l'enfant pour sensibiliser l'adulte de demain. Car il en va de la responsabilité de tous de contribuer à la sauvegarde de la Maison commune

Présentation de l'éditeur Qu'est-ce que l'amitié ? L'imagination ? L'égalité ? Le racisme ?



Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour apprendre à penser, Tahar Ben Jelloun invite le lecteur à s'initier dès le collège aux notions clefs de la philosophie. Une leçon de sagesse lumineuse et nécessaire qui, dans un monde toujours plus complexe, nous aide à mieux comprendre notre rapport à nous-même, à l'Autre et à notre planète.

L'auteur Ecrivain et poète franco-marocain, Tahar Ben Jelloun a suivi, au Maroc, des études de philosophie, qu'il a ensuite enseignée. Il réside aujourd'hui en France. Outre de nombreux romans et récits pour adultes, dont le prix Goncourt 1987 avec La Nuit sacrée , Tahar Ben Jelloun a écrit des ouvrages pédagogiques, notamment Le racisme expliqué à ma fille et L'islam expliqué aux enfants .

Tahar Ben Jelloun, La philo expliquée aux enfants, Gallimard Jeunesse, août 2020, 208 pages, 16,90€