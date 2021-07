La médecine prophétique dévoilée : zoom sur un traitement « religieux » de l'épilepsie

L’authentique de la médecine prophétique

« Veux-tu que je te montre une femme du Paradis ?

– Bien sûr.

– Cette femme noire est venue trouver le Prophète et lui dit : – Je fais des crises d’épilepsie et je me découvre, alors invoque Allah pour moi.

Il répondit : – Si tu veux, tu peux patienter et obtenir le Paradis, et si tu veux je peux invoquer Allah pour qu’Il te guérisse.

Elle répondit : – Je patienterai, mais je me découvre, donc invoque Allah pour que je ne me découvre plus.

Et il invoqua pour elle. »

« L’épilepsie est de deux types : l’épilepsie causée par les mauvais esprits terrestres ; et l’épilepsie causée par les mauvaises humeurs. »

« Les médecins ignorants, vils et sots, et ceux qui croient que l’athéisme est une vertu, renient l’épilepsie des âmes. (…) Leur prétention de la domination de certaines humeurs (= maladies) est vraie, mais pas dans tous les cas. (…) Les anciens parmi les médecins appelaient cette épilepsie le mal sacré, et ils ont dit : elle est causée par les esprits.



Quant à Galien et d’autres, ils ont interprété cette appellation en disant « Ils l’ont nommé mal sacré car elle siège au niveau de la tête et nuit à la partie sacrée et pure qui se trouve au cerveau. Cette interprétation vient de leur ignorance au sujet de ces esprits, de leurs règles et de leurs influences. (…) Celui qui est doué de raison et connaît ces esprits rit de leur ignorance et faiblesse d’esprit. »

« causée par les mauvaises humeurs »

« causée par les mauvais esprits »

« Une fois, j'ai vu notre cheikh Ibn Taymiyya déléguer auprès de l'épileptique une personne chargée de dire : "Le cheikh te dit : Sors, car cela ne t’est pas permis". Et le malade se réveilla aussitôt. Parfois, il s’adressait directement à lui, et parfois l’esprit pouvait être rebelle. Dans ce cas, il le faisait sortir par des coups et le malade se réveillait sans sentir la moindre douleur. Nous avons, avec d'autres, observé ce phénomène à plusieurs reprises. »

« Il (Ibn Taymiyya) récitait souvent à l'oreille du malade ce verset : "Pensiez-vous que Nous vous avions créés sans but, et que vous ne seriez pas ramenés vers Nous ?" (Coran 23, 117). Il m'a raconté qu’une fois il a récité ce verset à l’oreille d’un malade et que l'esprit (qui était de sexe féminin) dit alors: - Oui.



Il continua à réciter, pris un bâton et frappa les veines de son cou.

Alors l’esprit dit : - Je l'aime.

Le cheikh répondit : - Il ne te voue aucun amour.

L’esprit répliqua: - Je désire faire le pèlerinage avec lui (avec le malade).

Le cheikh répondit : - Mais lui ne veut pas le faire avec toi.

L’esprit dit alors : - Par respect pour toi, je le laisse.

Le cheikh lui dit enfin : - Non, mais plutôt en obéissance à Allah et à Son Prophète.

Il dit: - Je le quitte.

Le malade s’assit et se tourna à droite et à gauche en disant : - Qu'est ce qui m'a amené en présence du cheikh ?

Les gens lui rétorquèrent: - Et tous ces coups alors ?

Il dit : - Pour quelle raison le cheikh me battrait-il alors que je n'ai commis aucun péché ?

Ainsi, n'a-t-il point ressenti les coups qu'il a reçus. »

Dans le dernier article « La médecine prophétique dévoilée », nous avons vu que l’ouvrage de médecine prophétique d’Ibn Al-Qayyim contient essentiellement des hadiths considérés faibles et faux que l’on ne peut attribuer théologiquement au Prophète, et des extrapolations personnelles à partir de hadiths considérés authentiques et de versets coraniques n’ayant aucun rapport avec la médecine. Pour illustrer cela, nous vous exposons dans cet article complémentaire l'étude du cas spécifique de l'épilepsie.Le chapitre de l'ouvragetraitant de l’épilepsie est particulièrement représentatif de la méthode employée par Ibn al-Qayyim pour attribuer au Prophète par glissement, une médecine cette fois-ci dite spirituelle qui n’est mentionnée nulle part dans les hadiths.Il commence ainsi en citant le hadith considéré authentique suivant :Ata’ Ibn Abi Rabah rapporte qu’Ibn Abbas lui a dit :Ibn al-Qayyim explique à ce sujet :Il poursuit :Nous voyons que les deux types d'épilepsie d'origine organique –– et d'origine démoniaque –– qu'Ibn al-Qayyim présentent sont le fruit de son interprétation personnelle basée, entre autres, sur le savoir ancien de certains grecs comme Galien. Dans les propos rapportés du Prophète, la possession par les esprits n’est pas du tout évoquée, cette explication ne semble donc pas à proprement parler prophétique.Puis, en guise de traitement spirituel, il décrit une méthode religieuse d’exorcisme pratiquée par son maitre Ibn Taymiyya allant jusqu’à battre la personne souffrante :