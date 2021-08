La manifestation de soutien à la Palestine interdite à Paris, une décision confirmée par le tribunal

« A Paris, j’ai demandé au Préfet de police d’interdire les manifestations de samedi en lien avec les récentes tensions au Proche-Orient. De graves troubles à l’ordre public furent constatés en 2014. Consigne a été donnée aux Préfets d’être particulièrement vigilants et fermes »

Alors que l'émotion est forte autour des récents événements tragiques survenus ces derniers jours à Jérusalem et dans la bande de Gaza, la manifestation en soutien aux Palestiniens annoncée à Paris pour samedi 15 mai, jour de commémoration de la Nakba, a été interdite par la préfecture de police de Paris. Le couperet est tombé jeudi 13 mai.*Cette annonce, qui suscite bien des incompréhensions, est intervenue à la demande du ministère de l'Intérieur., a fait savoir Gérald Darmanin.Ces arguments ont été repris par la préfecture, qui existeoccasionnantLe préfet Didier Lallement, évoquantqui ont eu lieu, estime qu'Enfin, il évoque les débordements observés lors des manifestations en soutien à Gaza en 2014 , notamment, a fait savoir sur Twitter Jean-Luc Mélenchon, patron de La France Insoumise, pour qui la décision n'est prise queLes appels à braver l'interdiction de manifester à Barbès ont néanmoins été lancés sur les réseaux sociaux et ils risquent d'être entendus comme en 2014. D'autres manifestations restent prévues dans plusieurs villes de France.Un recours en référé-liberté a été déposé, vendredi 14 mai, auprès du tribunal administratif de Paris afin de contester l'interdiction de manifester dans la capitale. Il a été rejeté, et cea indiqué en fin de journée Me Sefen Guez Guez, un des avocats mandatés dans cette affaire., a-t-il ajouté., a signifié, pour sa part, la préfecture de police. La maire de Paris, Anne Hidalgo a indiqué approuvé l'interdiction de manifester mais dans les rangs de la gauche, les réactions d'indignation sont nombreuses. Des appels à se rendre dans la capitale ont, malgré tout, été maintenus.Lire aussi :