Livres La domination blanche, par Solène Brun et Claire Cosquer Rédigé par Saphirnews | Jeudi 10 Octobre 2024 à 17:45





« Tous les Blancs ne sont pas racistes ! » Non, et alors ? Que toutes les personnes blanches n’adhèrent pas à une idéologie raciste va de soi. Cela ne change rien au fait qu’elles sont mieux traitées que les autres. Tout le problème est de comprendre pourquoi.



La notion de « privilège blanc » suscite la panique des réactionnaires qui crient au « racisme anti-blanc » . Pourtant, comme le montrent Solène Brun et Claire Cosquer, la domination blanche est une réalité indiscutable.



Le racisme est aussi le problème des blanc·hes ! Les inégalités raciales ne créent pas seulement des minorités discriminées. Elles façonnent également une majorité jouissant de nombreux avantages.



Mais qui sont les blanc·hes ? En quoi le fait d’être reconnu·e comme blanc·he est-il un avantage dans la plupart des sociétés contemporaines ? Comment cette identité a-t-elle été politisée ? Peut-on trahir sa race et choisir le camp de la justice sociale ?

Les auteures Solène Brun est sociologue, chargée de recherche au CNRS (IRIS). Spécialiste des questions raciales, elle a notamment publié Derrière le mythe métis. Enquête sur les couples mixtes et leurs descendants en France (La Découverte, 2024).



Claire Cosquer est sociologue, chercheuse à l’Université de Lausanne. Ses travaux portent sur la condition blanche et les classes dominantes. Elle a notamment co-publié, avec Solène Brun, Sociologie de la race (Armand Colin, 2022).





Solène Brun et Claire Cosquer, La domination blanche , Textuel, septembre 2024, 160 pages, 17,90 €







