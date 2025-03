Sur le vif La controverse entre sunnites et chiites ravivée par la diffusion de la série Muawiya pendant Ramadan Rédigé par Lina Farelli | Mardi 4 Mars 2025 à 13:25





Muawiya , du nom du premier calife de la dynastie omeyyade Muawiya ibn Abi Sufyan, devait créer l’événement ; elle suscite plutôt la controverse, particulièrement dans les pays à forte majorité chiite où l’image de Muawiya est exécrable.



Alors qu’il était gouverneur de Damas, ce personnage s’était opposé à la désignation d’Ali ibn Talib, cousin et gendre du Prophète Muhammad, comme successeur du calife Othman Ibn Affan, assassiné en 656 à Médine. Le refus par Muawiya de prêter allégeance à Ali pour devenir calife avait engendré une guerre fratricide ayant mené, après moults épisodes, à l’assassinat d’Ali en 661 à Koufa, dans l’actuelle Irak. Ces événements historiques et leur interprétation sont sources de grande discorde entre chiites et sunnites.



En Irak, le leader religieux chiite Moqtada al-Sadr avait appelé fin février la chaîne saoudienne MBC à ne pas diffuser la série, qualifiant Muawiya de « tête de la discorde intercommunautaire » . « C’est le premier qui a insulté les compagnons du prophète, le premier qui a désobéi au plus grand imam de son temps (Ali, ndlr) et qui a brisé l’unité des musulmans » , a-t-il fait savoir sur X.



L'autorité irakienne de régulation des médias a sommé, samedi 1er mars, au « menacer l'harmonie sociale et perturber le tissu social, en particulier pendant le Ramadan » . Les Irakiens pourront toutefois regarder Muawiya sur les autres chaînes MBC, qui n’entend rien changer à sa programmation ramadanesque.



