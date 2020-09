La Turquie s'oppose à la diffusion de « Mignonnes », accusé de promouvoir la pédophilie

« exposer les enfants à des abus et de compromettre leur développement psychologique »

Le dernier film de la réalisatrice Maimouna Doucouré se retrouve au cœur d’une polémique surprenante. Alors que « Mignonnes » est en salle depuis le 19 août en France et qu’il sort mercredi 9 septembre sur Netflix, la Turquie a annoncé s’opposer à la diffusion du long métrage le 3 septembre.En cause ? Des images qui risquent d', avance le ministère turc de la Famille et des Affaires Sociales, qui a saisi le Haut-conseil turc de la radio et de la télévision (RTUK), l'équivalent en France du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). Sa décision d'interdiction a été rendue à l'unanimité.Une partie de la presse turque dénonce, pour leur part, le film comme une oeuvre promouvant la pédophilie, rapporte Courrier International. Pourtant, rien de tel dans les faits. Le film raconte l’histoire d’Amy, une jeune fille de 11 ans qui rencontre un groupe de danseuses appelé. Pour intégrer la troupe, elle va s’initier à une danse sensuelle. L’adolescente s’en trouvera tiraillée entre ses valeurs familiales et celles de la société.Ce n’est pas la première fois que le long-métrage suscite la controverse. Dans le cadre de la promotion du film, Netflix avait dévoilé l’affiche américaine de. On y voyait alors les jeunes protagonistes habillées dans des tenues moulantes. Après la diffusion des visuels, de nombreux internautes ont accusé la plateforme d'les jeunes actrices.