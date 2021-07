Sur le vif La Région Hauts-de-France sommée de verser des subventions au lycée musulman Averroès de Lille Rédigé par Lina Farelli | Jeudi 8 Juillet 2021 à 18:30





La justice donne raison au lycée musulman Averroès face à la Région Hauts-de-France. Retour sur l'affaire Le tribunal administratif de Lille a enjoint à la Région Hauts-de-France, par une ordonnance rendue mardi 6 juillet, de verser des subventions dues au collège-lycée Averroès, à hauteur de, et ceetappuie le juge des référés, qui a constaté,Cette décision fait suite à un premier verdict rendu fin mars. Le tribunal administratif de Lille avait alors suspendu une décision prise en mars 2020 par le Conseil régional refusant à l’association Averroès le versement du forfait d’externat dû au titre de l’année scolaire 2019/2020.La Région Hauts-de-France a fait savoir auprès de l’AFP qu'elle allait verser la somme mais qu’elle compte bien aussi se pourvoir en cassation., a affirmé Xavier Taquet, directeur de cabinet du président du Conseil régional, Xavier Bertrand, qui s’est déclaré candidat à l’élection présidentielle en 2022.Lire aussi :