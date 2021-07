La Prom, cinq ans après l’attentat : un documentaire poignant pour ne pas oublier la tragédie de Nice (vidéo)

« La Prom avant. La Prom pendant. La Prom après. Au bilan inscrit en rouge sang indélébile : 86 morts, 400 blessés, des milliers des traumatisés. »



La fête nationale du 14-Juillet est associée depuis 2016 dans la mémoire collective des Français, et plus particulièrement des Niçois, à l’attentat au camion-bélier perpétré dans la Promenade des Anglais. Une tragédie pour toute une ville, pour toute une Nation. Cinq ans après ce douloureux 14 juillet 2016, un documentaire rassemblant des témoignages poignants de proches des victimes et de témoins du drame a été produit par Nice-Matin, mise en ligne lundi 12 juillet. Pour ne pas oublier.