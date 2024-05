L’interdiction du port du voile et des signes religieux à l’école publique confortée par la CEDH

Notant que l’interdiction litigieuse ne vise pas uniquement le voile mais s’applique sans distinction à tout signe religieux visible, la juridiction siégeant à Strasbourg estime que « les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent, chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par des élèves ».



« Le pluralisme et la démocratie doivent se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis, qui impliquent nécessairement de la part des individus des concessions diverses qui se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique », fait-on savoir. Dès lors, la restriction peut passer pour « proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et donc "nécessaire" "dans une société démocratique" ».



Par ailleurs, les requérantes avaient été « informées au préalable des règles applicables dans les écoles concernées et ont accepté de s’y conformer » après leur inscription dans leurs établissements secondaires respectifs.