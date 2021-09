L'histoire de l'esclavage et de la traite négrière décortiquée, pour « faire surgir des vérités méconnues »

L’histoire de l’esclavage et de la traite négrière n’est pas uniquement celle des Noirs ; elle nous concerne tous. Elle n’appartient pas qu’au passé puisqu’elle imprègne notre présent. Elle a façonné la souffrance d’un peuple, mais aussi mis en place des mécanismes sociaux, politiques et économiques qui perdurent. Cette histoire parle de domination, d’impérialisme, mais également de la façon dont des hommes et des femmes ont, au quotidien, transcendé l’oppression en se révoltant, en témoignant, en imaginant.



Dans ces pages, d’éminents spécialistes, historiens ou politiques, font surgir de l’ombre des vérités méconnues sur l’esclavage et la traite négrière.