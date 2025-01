Sur le vif L'histoire de Souleymane : l'acteur principal finit par obtenir un titre de séjour Rédigé par Benjamin Andria | Mercredi 8 Janvier 2025 à 21:45









Le jeune homme de 23 ans était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF). C'est au bout de la quatrième demande qu'il a obtenu le précieux sésame, valable un an, délivré par la préfecture de la Somme, rapporte



Arrivé en France de Guinée en 2018, il réside à Amiens où il s'est formé en tant que mécanicien. Il s'est fait connaître en 2024 pour son interprétation dans L'histoire de Soulaymane , un livreur sans-papier à Paris en quête de l'asile en France. Une immersion au plus près de la vie de ces hommes clandestins, animés d'espoir d'une vie meilleure en Europe mais bien souvent confrontés à des galères.



Sans aucune expérience de jeu, Abou Sangaré a malgré tout brillé dans son rôle, lui permettant d'obtenir le Prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes dans la section Un certain regard .



Pour le réalisateur Boris Lojkine, l'heure est naturellement aux réjouissances. « Je l'ai vu tellement malheureux ces derniers mois, alors même qu'on avait fait ce film, que ce film était un succès et lui était toujours condamné à rester enfermé chez lui, à attendre que quelque chose se passe, a-t-il fait savoir. i[Pour moi, c'est un peu la fin du travail. J'avais dit que tant qu'Abou Sangaré n'aura pas de papiers, je n'aurais pas terminé mon travail sur le film. J'estime que c'est ma responsabilité à moi comme réalisateur qui l'emmenait dans cette galère du cinéma, d'être à ses côtés jusqu'au bout, jusqu'à cette régularisation. Donc mission accomplie. »



