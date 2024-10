L'histoire de Souleymane : une immersion trépidante dans le quotidien d'un sans-papier en France

Les premières minutes de L'histoire de Souleymane donne le ton sur le style haletant et trépidant du film. Celui-ci raconte le quotidien difficile d'un sans-papier ayant quitté la Guinée pour la France dans l'espoir d'une vie meilleure. Une histoire similaire à des milliers d'autres et que Boris Lojkine a su transposer sur grand écran avec un réalisme saisissant.



Le spectateur est immergé au plus près de la vie de Souleymane. Dans deux jours, il doit passer un entretien capital à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) en vue d'obtenir l’asile, le précieux sésame pour se voir offrir des papiers et, par la même occasion, une nouvelle vie en Europe. Mais le jeune homme n’est pas prêt ; il doit pouvoir convaincre l'agent public du bien-fondé de sa demande en livrant une histoire crédible, qui tient la route. Deux jours qui ne sont pas de tout repos pour Souleymane car il doit continuer à livrer des repas sans relâche, non sans risque dans les rues animées de Paris… A aussi ne jamais relâcher son attention, ne serait-ce que pour avoir une place au centre d'hébergement chaque soir.



« Le film raconte les deux jours qui précèdent l’entretien. Je voulais un film trépidant. Pour cela, j’ai fait le choix très tôt dans l’écriture d’une histoire qui se déploie sur une durée courte. Avec Delphine Agut, co-scénariste du film, nous avons donc construit une dramaturgie que je voulais plus proche du thriller que de la chronique sociale » , présente Boris Lojkine.