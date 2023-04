PENDANT LE RAMADAN, SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ ! Sur le vif Koweït : la première présentatrice TV générée par l’intelligence artificielle étonne mais inquiète (vidéo) Rédigé par Lionel Lemonier | Mardi 18 Avril 2023 à 12:15





« La première présentatrice au Koweït qui travaille en utilisant l’intelligence artificielle (IA) au sein de la Kuwait News Cooperation. Quel genre d’actualités préférez-vous ? Ecoutons vos opinions » , a-t-elle lancé aux internautes le 8 avril sur le compte Twitter de Kuwait News. Comme beaucoup d’autres professions, les journalistes pourraient voir leur métier bouleversé par l’IA, mais au Koweït, pays où la liberté des femmes est encore très corsetée, les journalistes femmes pourraient carrément disparaître.



Fedha s'exprime en arabe classique et s’identifie comme « une présentatrice travaillant avec l’intelligence artificielle » et non comme un avatar capable de remplacer une personne humaine, note Koweït Times , il s'agit avant tout d'un test visant à explorer le potentiel du système autonome en matière de production de contenus innovants et originaux. Il estime par ailleurs que Fedha est représentative de la diversité ethnique de la population koweïtienne, avec ses cheveux blonds et ses yeux clairs qui rappellent la présence de nombreux expatriés. Elle est vêtue sobrement d’une veste noire et d’un tee-shirt blanc, son nom est Fedha et c’est un avatar., a-t-elle lancé aux internautes le 8 avril sur le compte Twitter de Kuwait News. Comme beaucoup d’autres professions, les journalistes pourraient voir leur métier bouleversé par l’IA, mais au Koweït, pays où la liberté des femmes est encore très corsetée, les journalistes femmes pourraient carrément disparaître.Fedha s'exprime en arabe classique et s’identifie commeet non comme un avatar capable de remplacer une personne humaine, note Le Big Data . Dans un premier temps, Fedha pourrait être utilisée pour la présentation de bulletins d’informations en ligne. Elle serait alors capable de lire un texte en direct, de manière fluide et naturelle tout en adoptant l’accent koweitien. Pour Abdullah Boftain, le rédacteur en chef adjoint du, il s'agit avant tout d'un test visant à explorer le potentiel du système autonome en matière de production de contenus innovants et originaux. Il estime par ailleurs que Fedha est représentative de la diversité ethnique de la population koweïtienne, avec ses cheveux blonds et ses yeux clairs qui rappellent la présence de nombreux expatriés.





Le Koweït n'est pas le premier pays à dévoiler un présentateur journaliste généré par l'IA. En 2018, l'agence de presse d'État chinoise a dévoilé son propre présentateur virtuel. Selon un rapport publié par Goldman Sachs fin mars, l'IA générative, qui utilise des contenus existants pour apprendre et en générer de nouveaux, pourrait amener à la disparition de quelque 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde entier.



Le monde musulman très sceptique dans l’engagement américain pour la démocratie dans leur région Ce type d'initiatives suscite néanmoins des inquiétudes dans le milieu journalistique car il est susceptible de faciliter la diffusion de fausses nouvelles et de limiter la liberté de la presse. Sur le sujet, le Koweït occupe le bas du classement mondial sur la liberté de la presse établi en 2022 par Reporters sans frontières (RSF) : il est 158e sur 180 pays répertoriés.Le Koweït n'est pas le premier pays à dévoiler un présentateur journaliste généré par l'IA. En 2018, l'agence de presse d'État chinoise a dévoilé son propre présentateur virtuel. Selon un rapport publié par Goldman Sachs fin mars, l'IA générative, qui utilise des contenus existants pour apprendre et en générer de nouveaux, pourrait amener à la disparition de quelque 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde entier.Lire aussi :