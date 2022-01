Jawdat Said, la voix musulmane de la non-violence, s'est éteint

« Gandhi syrien »

La Doctrine du premier fils d’Adam : le problème de la violence dans l’action islamique

Le penseur syrien Jawdat Said est décédé dimanche 30 janvier à l'âge de 90 ans, a-t-on appris par le secrétaire général de l'Union internationale des savants musulmans, Ali Al-Qaradaghi, qui lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux.L'intellectuel, qui a fait de la non-violence une valeur cardinale - ce qui lui vaut le surnom du-, est décédé à Istanbul, où il vivait ces dernières années après avoir fui le régime de Bachar Al-Assad dont il a refusé de cautionner les agissements face à son peuple.Le philosophe, admiratif du travail engagé par le penseur algérien Malek Bennabi, a d'ailleurs été le père spirituel de plusieurs mouvements non violents, en particulier à Darayya, dans la banlieue de Damas. Portrait ici de Jawdat Said, l'apôtre de l’islam de la non-violence, par Viviana Schiavo, qui expose la pensée de l'intellectuel , auteur du livreen 1966.