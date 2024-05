Islamophobie : deux mosquées prises pour cible à Lyon et à Pessac

« Cette situation inacceptable prend l'allure d'une volonté de provocation et d'un sentiment d'impunité. Jusqu'à quand ces preux chevaliers de la nuit tombée vont-ils agir de la sorte ? »

« Combien faudra-t-il d'actes antimusulmans pour que de véritables mesures soient prises ? Que fait le ministre de l'Intérieur Mr Darmanin pour assurer la sécurité et protéger nos compatriotes ? Que va devenir la liberté d'exercice du culte ? »

« Je suis inquiet, nous sommes inquiets, nous attendons et espérons des réponses face à ces actes racistes inacceptables. »

« toutes les mosquées de France à l’extrême vigilance

Trois fois en moins d’un an, cela fait beaucoup pour les responsables et les fidèles de la mosquée du quartier de la Croix-Rousse. Ce lieu de culte, situé dans le 1er arrondissement de Lyon, a de nouveau été la cible d'un tag islamophobe dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 mai., a réagi la Grande Mosquée de Lyon sur ses réseaux sociaux., s’est aussi interrogé le député (LFI) du Rhône Idir Boumertit.Le Conseil français du culte musulman (CFCM), qui a exprimé son soutien aux fidèles et responsables de la mosquée, a appelé» face à la recrudescence des actes haineux visant les musulmans.