Islamophobie : des tags racistes et du saucisson découverts à la mosquée d'Auch

« C’est difficile de vivre avec ce sentiment permanent de pression, alors que l’on est tout simplement des citoyens français »

« On a déjà retrouvé des pointes sur le parking, une lettre anonyme avec des menaces de mort l'année dernière. Il y a beaucoup de petites choses comme cela. On finit par se demander si un jour il ne pourrait pas se passer quelque chose de plus grave »

« avec une très grande fermeté les messages racistes ainsi que les dégradations qu’a subies la mosquée d’Auch et adresse mon soutien aux habitants. Chacun doit pouvoir vivre sa foi sans se sentir en danger et stigmatisé »

« Voilà ce à quoi ressemble l’extrême-droite quand elle quitte les costumes et les tailleurs. La République Française assure la liberté de conscience et garantit le libre exercice des cultes. L’extrême-droite a toujours combattu les valeurs de la République »

Des tags à caractère raciste ont été découvert, lundi 3 juillet, sur les murs de la mosquée d'Auch, dans le Gers. Des morceaux de saucisson ont aussi été retrouvés sur les lieux, à l'entrée de l'édifice., a affirmé à La Dépêche Zakaria Ejjouiad, secrétaire de l'association cultuelle qui gère la mosquée., a-t-il ajouté. Le lieu de culte musulman avait été victime d'un incendie d'origine criminelle en 2015. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, a condamné via Twitter, a aussi réagi Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste.La mosquée étant équipée de caméras de vidéosurveillance, l'exploitation des images pourrait contribuer à identifier l'auteur ou les auteurs de l'acte qui aurait été commis dans la matinée ou en début d'après-midi du lundi. Une plainte devrait être déposée par l'association musulmane.