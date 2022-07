Sur le vif Inde : un bébé aux quatre bras et quatre jambes célébré comme une déesse Rédigé par Lina Farelli | Lundi 11 Juillet 2022 à 13:00









Une naissance hors du commun est l'objet de toutes les curiosités en Inde. Dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, au nord du pays, une femme a accouché début juillet d’un enfant avec quatre bras et quatre jambes. Alors que le bébé, un garçon, aurait pu susciter le rejet immédiat de la famille et son entourage, il a été accueilli avec ferveur. Et pour cause : certains y ont vu une incarnation de Lakshmi, l'épouse de Vishnou et déesse hindoue de la fortune, de la prospérité, de la richesse et de l'abondanceLes médecins ont un tout autre avis. L’enfant, considéré comme unet dont la rédaction ne montrera pas de photos, est en effet atteint d’une malformation rare de naissance appelée polymélie, qui fait que le nouveau-né possède plusieurs membres après une anomalie souvent d’ordre génétique entrainant une croissance anormale du fœtus.L'une des origines possibles de ces membres surnuméraires pourrait aussi, selon Futura Sciences, , être la présence d'un jumeau conjoint qui n’est pas parvenu au terme du développement et subsiste sous des bras ou jambes accrochés au jumeau viable. La mère se porte bien, l’enfant aussi à ce stade mais leur vie ne sera pas des plus tranquilles.Lire aussi :