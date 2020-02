Sur le vif Hosni Moubarak, l'ancien « raïs » déchu d'Egypte, est mort Rédigé par Benjamin Andria | Mardi 25 Février 2020 à 13:45









Hosni Moubarak est mort mardi 25 février à l'âge de 91 ans dans un hôpital militaire du Caire, a annoncé sa famille.Celui qui a dirigé l’Egypte d'une main de fer pendant 30 ans a été renversé en 2011 sous la pression populaire née des révoltes du Printemps arabe.Le dictateur, arrivé au pouvoir en 1981 après l'assassinat de son prédécesseur, Anouar al-Sadate, a, par la suite, été condamné en 2012 à la prison à vie pour la mort de 850 manifestants entre janvier et février 2011 avant d'être acquitté et libéré de prison en 2017.Sa mort intervient quelques mois après celle de Mohamed Morsi , le premier président démocratiquement élu avant d'être lui-même renversé en 2013.