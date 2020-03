Hana : Â« Ma dÃ©ception envers mon mari est tellement grande que jâ€™en deviens agressive Â»

Psycho Hana : « Ma déception envers mon mari est tellement grande que j’en deviens agressive » Rédigé par Lalla Chams En Nour | Mercredi 4 Mars 2020 à 11:29





Je suis une femme de 40 ans. Mon mariage part à la dérive depuis le début. On s’est connus à 19 ans, on a traversé de beaux obstacles avant de se marier. Il a vécu sans papiers plus de sept ans et je l’ai attendu tout ce temps. J’ai réussi à m’installer aux Etats-Unis et je l’ai parrainé. J’ai beaucoup souffert et sacrifié pour qu’on puisse se retrouver.



On s’est mariés près de 20 ans après notre rencontre. On a commencé à vivre ensemble un an après le mariage. Mais deux semaines après son arrivée, je découvre dans ses emails qu’il avait eu une relation pendant quatre ans avec une femme et que, durant toute sa période de vie en France, il ne faisait que boire et sortir.



Ma déception depuis est tellement grande, avec des crises de larmes et de l’agressivité . Les erreurs de sa part s’accumulent. Je pardonne mais, à chaque fois, mes réactions sont fortes et je le frappe même de colère.



Il veut me quitter, il me supporte juste parce qu’on a un bébé. Pourquoi je réagis ainsi ?



Lalla Chams En Nour, psychanalyste Vous avez raison de vous poser la question, c’est honnête et courageux.



Oui, pourquoi ? Vous découvrez dans ses emails sa vie passée. Vous a -t-il menti sur ce passé ? Ou n’avez-vous pas cherché à savoir ? Ne trouvez-vous pas que ce qui compte, c’est l’homme qu’il est au moment où vous décidez d’en faire votre mari, non ? Est-il juste de le juger ?



Ce serait impardonnable qu’il ait menti, sinon, j’ai des doutes sur ce que vous appelez « déception » . Cela ressemble fort à une scène de jalousie, d’une part, et vous utilisez la violence. C’est plus grave qu’une déception. Avez-vous été battue ? Voilà l’une des raisons possible. Ou bien on a du mal à trouver les mots, alors on laisse parler sa violence sa force. Et après, on regrette.



Les erreurs dont vous parlez ont une double origine. Dans un couple, nous sommes deux responsables. Interrogez-vous sur vous-même ? Quelle femme êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous jalouse ? Quelles ont été vos relations avec vos parents ? Avec vos frères et sœurs ? Ces réponses vous aideront à prendre du recul, et je vous le souhaite à trouver les mots. Ils viennent quand la pensée est claire.

