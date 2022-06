Grenoble : pourquoi le Conseil d'Etat dit non au burkini dans les piscines municipales

« la dérogation très ciblée apportée, pour satisfaire une revendication religieuse, aux règles de droit commun de port de tenues de bain près du corps édictées pour des motifs d’hygiène et de sécurité, est de nature à affecter le bon fonctionnement du service public et l’égalité de traitement des usagers ».

« le bon fonctionnement du service public fait obstacle à des adaptations qui, par leur caractère fortement dérogatoire par rapport aux règles de droit commun et sans réelle justification, rendraient plus difficile le respect de ces règles par les usagers ne bénéficiant pas de la dérogation ou se traduiraient par une rupture caractérisée de l’égalité de traitement des usagers, et donc méconnaîtraient l’obligation de neutralité du service public ».

« le communautarisme d’Éric Piolle est définitivement sanctionné par le Conseil d’Etat qui confirme la suspension de la délibération "burkini" du conseil municipal. Une victoire pour la loi "séparatisme", pour la laïcité et au-delà, pour toute la République ».

Le Conseil d'Etat a confirmé, mardi 21 juin, la suspension du nouveau règlement intérieur autorisant le burkini dans les piscines municipales de Grenoble. Le juge des référés a estimé quePar son ordonnance, il indique queLa juridiction, qui donne ainsi raison à la préfecture de l'Isère, avait été saisie par la municipalité dirigée par Eric Piolle (EELV) après la décision défavorable obtenue du tribunal administratif de Grenoble en mai. Si le maire n'a pas encore commenté la décision, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est empressé de la saluer sur les réseaux sociaux, estimant queLire aussi :