Grenoble : le burkini désormais autorisé dans les piscines municipales, bataille judiciaire en vue

Par 29 voix pour, 27 voix contre et deux abstentions, la délibération portant sur la modification du règlement des piscines a été adoptée, lundi 16 mai, en conseil municipal, avec la bénédiction du maire écologiste Eric Piolle, à l'issue d'me longs débats. A l'instar des piscines municipales de Rennes où le port du burkini est autorisé, les bassins gérés par la ville de Grenoble vont pouvoir accueillir des baigneuses en maillot intégral ou bien seins nus cet été, à compter du 1er juin. A condition que la préfecture de l'Isère n'ait pas gain de cause auprès du tribunal administratif qu'il a promis de saisir dimanche 15 mai dans un communiqué , estime-t-elle.Si le juge des référés décide de suivre le préfet dans son raisonnement, il suspendra l'application de cette décision municipale en 48 heures maximum, comme l'explique la Gazette des communes . La ville de Grenoble contestera alors certainement cette décision et il reviendra au tribunal administratif d'apporter un peu de cohérence au regard notamment du règlement des piscines de Rennes, qui autorise en effet le burkini depuis juin 2018. Depuis quatre ans, et au grand dam de la droite et de l'extrême droite locales, les musulmanes qui le souhaitent peuvent se baigner en burkini dans les piscines municipales rennaises, sous réserve d'accepter les règles d'hygiène suivies par tous : maillot en lycra et passage sous la douche avant de se mettre à l'eau. Ce sujet est même l'un des rares sur lequel se retrouvent la maire socialiste, Nathalie Appéré, et les représentants locaux de la majorité gouvernementale. Mustapha Laabid, ex-député LREM d'Ille-et-Vilaine, expliquait déjà en octobre 2018 au Télégramme qu'ilEric Piolle a affirmé qu'il ne s'agissait pas pour sa majorité decomme le dénonce le préfet, mais d'améliorer la liberté individuelle. Que, a expliqué l'édile début mai.Entre hurlements de la droite, de l'extrême droite et d'une partie de la gauche, le Parti Socialiste local étant opposé à cette décision, l'opinion risque de subir encore les polémiques politiciennes sur l'autorisation du burkini versus le respect de la laïcité pendant encore un moment.