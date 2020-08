Grèce : une mosquée historique attaquée par deux fois en un mois

« représailles »

Des individus non identifiés ont attaqué, mardi 4 août, une ancienne mosquée du XVIe siècle implantée à Trikala, dans la région grecque de Thessalie.Selon le Daily Sabah, les fenêtres de la porte d'entrée de la mosquée Osman Shah, également connue sous le nom de mosquée Kursoum, ont été brisées lors de l'attaque.Ce monument, qui n'est aujourd'hui plus utilisé pour le culte, a déjà été attaqué mi-juillet en signe, très probablement, deCette mosquée historique, déclarée site protégé de l'UNESCO, est la seule encore debout à Trikala.Elle a été construite pendant la domination ottomane de la région. Son édification a été commandée par Osman Shah, le fils d'une des filles du sultan Selim I, qui était alors le gouverneur de la province (ou sandjak) de Trikala.