Grande-Bretagne : une ONG musulmane tente un record mondial de dons de sang

Ils voulaient briser le record du monde de dons de sang au cours d'une journée. Au Royaume-Uni, comme ailleurs dans le monde, les stocks de sang sont au plus bas. Dans le cadre de la campagne internationalequi s'est déroulée samedi 27 août, l'association Who Is Hussain (Qui Est Hussein), une organisation caritative engagée dans la justice sociale depuis 2012, a travaillé main dans la main avec le NHS, le Service national de santé, en partenariat avec Imam Hussain Blood Donation Campaign, l'une des plus anciennes organisations musulmanes de don de sang.Au Royaume-Uni, environ 600 personnes s'étaient enregistrées pour relever leur manche et se faire prélever du sang. Le manque de dons dans le pays est particulièrement flagrant parmi les minorités ethniques. Un problème alors que ces populations sont plus touchées que les Blancs par des problèmes de tension artérielle, de diabète et d'hépatites. L'an dernier, moins de 6 % des dons de sang au NHS provenaient des populations noires, asiatiques et des minorités ethniques selon les statistiques des services de santé. Or les dons de sang provenant des mêmes ethnies sont plus facilement compatibles.a estimé Naz Shah, députée de Bradford West, lors d'une visite dans un centre de Leeds.La campagne de dons a lieu alors que s'achève le mois du Muharram, le premier mois du calendrier musulman. Le précédent record du monde est de 35 000 dons en une journée et a été enregistré en Inde en 2020. Le nouveau record n'a pas encore été annoncé.