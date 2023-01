Sur le vif Grande-Bretagne : deux mosquées participent au Prix du duc d’Édimbourg, une première Rédigé par Lionel Lemonier | Lundi 30 Janvier 2023 à 11:30









Les mosquées Neeli et Madina de la ville de Rochdale, au nord-ouest de l’Angleterre, offriront dorénavant aux jeunes de la communauté l’occasion d’être récompensés par la médaille du duc d’Édimbourg. « Ce sont les premières mosquées du Royaume-Uni à prendre cette initiative » , a déclaré le Lord Lieutenant du Grand Manchester, Diane Hawkins, représentante du monarque Charles III.



Le Prix du duc d’Édimbourg s’adresse aux 14-24 ans s'illustrant dans des activités sociales et caritatives auprès de leur communauté, dans des actions de protection de l’environnement mais aussi dans des efforts visant à améliorer ses performances physiques et sa santé, à acquérir de nouveaux savoir-faire et à développer des aptitudes à l’organisation et la réalisation d’un voyage.



Pour Samar Mushtaq, enseignant à la mosquée Neeli, le programme va inciter les jeunes qui fréquentent la mosquée à sortir de leur zone de confort : « Le programme du duc d’Édimbourg fournit l’occasion d’accumuler une expérience très formatrice pour les jeunes en les obligeant à développer un savoir-faire en matière de communication, d’animation et de résolution de problèmes. Par ailleurs, les participants y puisent aussi un sentiment d’accomplissement et une récompense appréciée à ajouter à leur CV. »



« Dans les communautés musulmanes, les filles n’ont pas l’occasion de sortir autant qu’elles le devraient , a ajouté le responsable. Ce programme sera proposé à autant de filles que de garçons, dans un respect strict de l’égalité entre genre. » Chaque mosquée choisira 20 jeunes participer au programme.



Après la mort de la reine Elizabeth II, les hommages émouvants des musulmans britanniques