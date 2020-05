« toute sa reconnaissance et sa gratitude aux musulmans de France et notamment aux jeunes fortement mobilisés depuis le début du Ramadan pour faire vivre l’esprit de partage et de solidarité de ce mois béni ».

« La distribution des milliers de repas et de colis alimentaires à nos concitoyens de toute confession ainsi que le soutien total et la pleine solidarité avec le personnel soignant et tous ceux qui sont en premières lignes face à la pandémie, marquera à jamais ce mois de Ramadan 1441 »

« à avoir en cette fin de Ramadan une pensée particulière pour tous ceux qui nous ont quitté et leurs proches, à prier pour le rétablissement des malades et la protection de notre pays et de nos concitoyens »

Le CFCM, qui a appelé les musulmans à accomplir la prière de l'Aïd à la maison, exprime