Farid : « Je suis coincé entre ma mère et ma femme, je suis brisé »

Je me permets de venir vers vous car cela va faire six ans que ma mère et ma femme sont en conflit et que ma mère et mon beau-père m'en veulent, me rabaissent, m'insultent et me crient dessus à chaque visite avec mon fils car ma femme refuse d'y aller depuis de très gros problèmes et conflits.



Ma femme a effectivement commis quelques fautes d'inattention envers ma mère mais elle s'est excusée et il s'agit de petites erreurs comparées aux graves accusations lancées envers ma femme. Ils ont fouillé dans nos affaires et accusent ma femme et sa famille de sorcellerie. Ma femme s’est expliquée en me montrant qu’elle s’en servait pour attacher ses cheveux. Elle m’a même montré comment elle faisait mais les reproches persistent et nuisent à notre relation. Cela a énormément choqué tout le monde. Ensuite, ma mère a accusé ma femme de ne pas être vierge, accusation très grave sans aucune preuve à l'appui, ce qui empire les choses.



Cependant, ma mère et mon père insistent pour que ma femme vienne s'excuser sur ces graves accusations et sur ces gestes, ce que ma femme refuse de faire. Je ne peux pas user de violence envers elle et mon fils de quatre ans également. J'ai demandé à ma mère de venir chez moi et d'oublier tout ça devant un bon repas par exemple, ce qu'elle refuse catégoriquement.



Je suis coincé, je ne sais plus quoi faire. Ma mère insiste pour que je divorce d'elle sinon elle me renie, ce que je ne souhaite pas du tout. W'Allah je suis brisé, je ne sais plus quoi faire.



Selon vous, existe-t-il des tribunaux islamiques ou autre association qui pourrait me venir en aide ? Je ne sais plus quoi faire. BarakAllah oufikoum. Dernièrement, ma mère est venue chez moi, elle a frappé et agressé violemment ma femme... Mes enfants aussi subissent cela, personne n'est venu voir ma dernière-née depuis sa naissance.

Lalla Chems En Nour, psychanalyste Cher Farid,



Eh bien, vous voilà en bien mauvaise posture. Tout d’abord, je ne suis pas qualifiée pour vous indiquer quel tribunal ou quelle association pourrait vous venir en aide. Ce n’est pas mon rôle dans cette rubrique.



Cela dit, il me paraît que la solution est en vous. C’est vous le mari et le père de vos enfants. Votre devoir est de les protéger. C’est cela le rôle du père. Vous avez choisi votre femme, une famille s’est constituée et elle est désormais votre principale responsabilité. Si votre mère et son mari sont violents et médisants, ils sont dans l’erreur. Votre mère vous fait un chantage inacceptable, elle néglige la souffrance qu’elle infliqe à votre épouse autant qu’à vos enfants qui sont au cœur d’un conflit qui leur nuit forcément.



Peut-être faut-il avoir le courage de prendre de la distance. Plus vous serez courageux, plus vous protègerez votre famille. Ce n’est pas à votre mère de s’immiscer ainsi ans votre vie. Pardonnez-moi mais elle est totalement dans l’abus. Une mère aimante et désintéressée cherche la paix et le bonheur de son fils. Elle se pense toute puissante, ce qu’elle n’est pas. Osez l’affronter, il en va de votre équilibre et de celui de ceux que vous aimez.





