États-Unis : une campagne interreligieuse pour encourager la participation aux élections

« Le vote est sacré » , cette campagne non-partisane, qui va s'étaler sur plusieurs années, entend souligner auprès des communautés religieuses la centralité de la participation électorale dans une démocratie où les religions sont diverses. Un comité consultatif a été mis sur pied et devrait se révéler très précieux pour aider à trouver les arguments qui permettront de bâtir l’encadrement programmatique.



Fin juillet, Interfaith America a présenté les membres du comité pilotant l'initiative ; un groupe diversifié dont les membres proviennent de l’organisation elle-même, mais également de différentes organisations civiques. Parmi les personnalités musulmanes figurant dans le comité d’organisation avec des pasteurs, des rabbins et des personnalités représentatives des différentes religions présentes aux États-Unis, figurent l’Imam Mohamed Magid, directeur religieux du centre ADAMS de Sterling, en Virginie, Dilara Sayeed, co-fondatrice de la Coalition civique islamique de l’Illinois, et l’Imam Makram El-Amin, très connu et apprécié pour son engagement civique dans l’Etat de Minneapolis.



« Leur expertise permettra d’élever notre compréhension nationale du caractère sacré de la participation électorale, en partant d’un large spectre de visions du monde. Elle accroitra notre conscience par rapport au lien entre les obligations liées à notre foi et les principaux enjeux liés aux élections et au devoir civique » , indique Interfaith America, qui souhaite notamment démontrer pourquoi l'engagement civique est particulièrement important pour atteindre les promesses d’une démocratie à la forte diversité culturelle et religieuse.



