États-Unis : un imam agressé au couteau en pleine prière collective (vidéo)

« Nous espérons que l’enquête de police conclura à un acte isolé. Nous avons cependant renforcé la sécurité dans la mosquée, avec l’aide de la police locale et du chérif du comté »

« Il sera puni et tout reviendra dans l’ordre »

« Nous aurions pu perdre cet imam. Il était juste en train de prier en paix, en compagnie de 199 autres personnes présentes »,

« Notre ville a la plus grande communauté musulmane de l’État du New Jersey et je veux que tout le monde sache que nous ne devrions pas avoir peur de prier »

Près de 200 hommes étaient présents à l’intérieur de la mosquée Omar de Paterson, dans l’Etat du New Jersey, durant la première prière du dimanche 9 avril quand, soudain, l’un des fidèles s'est précipité vers l’imam Sayed Elnakib, un couteau à la main, alors que dernier était en position de prosternation. Il le blesse de plusieurs coups puis court vers la sortie, suivi par un grand nombre de fidèles qui le rattraperont et le retiendront en attendant la police.Blessé au cou, l’imam âgé de 65 ans a également eu un poumon partiellement perforé, mais ses jours ne sont pas en danger. L’auteur de cette attaque, un homme dénommé Serif Zorba, 32 ans, était inconnu des responsables de la mosquée, choqués par l'épisode qui survient en plein mois du Ramadan., a expliqué Abdul Hamdan à CBS . Le porte-parole de la mosquée a ajouté que, fort heureusement, l’agresseur avait été rapidement arrêté., a-t-il ajouté.a déclaré le maire de Paterson, André Sayegh., a-t-il ajouté.Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) a dénoncé cette attaque, mais est resté prudent sur les motivations possibles de l'auteur, inconnues à ce jour. Poursuivi pour tentative de meurtre, l'homme originaire de Turquie a plaidé non coupable lundi 10 avril. Il encourt jusqu'à 26 ans de prison.