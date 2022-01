Sur le vif États-Unis : deux musulmans nommés par Joe Biden au poste de juge fédéral, historique Rédigé par Saphirnews | Jeudi 20 Janvier 2022 à 12:55





Le président Joe Biden a annoncé, mercredi 19 janvier, la nomination d'une femme musulmane à un poste de juge fédéral, une première dans l'histoire des États-Unis. Il s'agit de Nusrat Jahan Choudhury, une avocate engagée depuis 2008 pour le compte de l'American Civil Liberties Union (ACLU). Directrice adjointe du Programme de justice raciale entre 2018 et 2020 au sein de l'organisation de défense des droits civiques, elle devient par la suite directrice juridique dans l’Illinois.



La jeune femme, diplômée de la faculté de droit de Yale, a notamment mené des actions en justice pour protéger les migrants de conditions de détention dangereuses, et a lancé des initiatives visant à mettre fin au profilage racial et au ciblage des personnes de couleur. Si Nusrat Jahan Choudhury est confirmée à ce poste par le Sénat, elle deviendra non seulement « la première femme musulmane à siéger sur le banc fédéral » mais, aussi, la première Américaine d'origine bangladaise à y accéder, déclare la Maison Blanche.

La seconde musulmane après Zahid Quraishi « veillant à ce que les tribunaux du pays reflètent la diversité qui est l'un de nos plus grands atouts en tant que pays, tant en termes de parcours personnels que professionnels » , souligne ainsi la Maison Blanche.



Au cours de sa première année au pouvoir, Joe Biden a remporté la confirmation par le Sénat de 41 de ses candidats au poste de juge fédéral, bien plus, selon



Dans le lot, Zahid Quraishi a fait l'histoire en juin 2021 en devenant le premier musulman à servir en tant que juge fédéral aux Etats-Unis. Ce fils d'immigrés pakistanais travaille depuis pour la cour de district du New Jersey tandis que Nusrat Jahan Choudhury a été nommée pour servir la cour de district Est de New York.



L'avocate fait partie des huit nominations au poste de juge fédéral faites par le président américain. De nombreuses femmes font partie des dernières personnes désignées dont deux Afro-Américaines, une Hispanique et une femme d'origine taïwanaise.