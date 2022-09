En hommage à la reine Elisabeth II, une mosquée britannique aux couleurs de l’Union Jack

« Nous voulions rendre un hommage particulier à la reine parce qu’elle a accompli un travail incroyable pour le pays. C’est pourquoi nous avons décidé de changer les lumières de la mosquée afin de faire apparaître les couleurs de l’Union Jack juste après son décès. Elles resteront en place jusqu’à la fin de ses funérailles »

Les fidèles de la mosquée Farooq E Azam, qui s’élève sur la rive de la rivière Tees, à Stockton-on-Tees, dans le nord-est de l’Angleterre, ont choisi de rendre hommage à la reine Elisabeth II à leur façon, relate la presse locale . A l’aide de lumières led, ils ont paré leur mosquée des couleurs de l’Union Jack, le drapeau national. Du rouge, du blanc et du bleu éclairent brillamment la façade de l’édifice chaque nuit depuis le décès de la reine, après les prières du soir.Concrètement, trois fidèles se sont occupés de l’installation. Hussain Jay, Ahmed Sugga et Bashir Sid ont soumis l’idée aux membres de la communauté et ont même obtenu le consentement de l’imam. La façade illuminée se voit de très loin, y compris des bords de l’autoroute A66., explique Hussain Jay.Les trois hommes, qui se rendent régulièrement à la mosquée, précisent que les voisins de l’édifice religieux ont été avertis avant le changement de lumières et ont tous réagi favorablement. Les fidèles ont également été enthousiasmés par l’idée. Hussain Jay et Ahmed Sugga utilisent une application de leur téléphone portable pour contrôler les lumières. C’est Bashir Sid qui s’est chargé d’installer les nouveaux led, il y a quelques semaines. Pour un résultat qui va droit au cœur des amoureux de la couronne.Le cercueil de la reine est exposé au palais de Westminster, à Londres, afin de permettre aux Britanniques qui le souhaitent de lui rendre un dernier hommage avant ses funérailles prévues lundi 19 septembre.Lire aussi :