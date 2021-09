En Russie, les musulmans à l'origine de la traduction russe de l'encyclique du pape Fratelli Tutti

« Je suis convaincu que la confrontation ouverte et sincère sur les thèmes de "Fratelli tutti" peut favoriser le dialogue entre les religions. En effet, la fraternité part du fait que l’on reconnaît un unique Père. Et si nous sommes tous les fils d’un unique Père, nous pouvons alors nous appeler frères et surtout vivre comme tels. »

« Dialogue interreligieux »

« promouvoir l’étude et la compréhension scientifique de problématiques fondamentales pour le dialogue entre communautés de foi »

« enrichir de manière significative le discours interreligieux moderne »

« Je pense que la réflexion et le dialogue sur cette encyclique peuvent être utiles non seulement à la Fédération de Russie, où le dialogue entre chrétiens et musulmans est appelé à se développer, mais aussi à la famille humaine dans son ensemble »

« Je vous souhaite à tous une étude fructueuse de ce texte et que vous puissiez en tirer profit dans votre vie personnelle et sociale. »

La troisième encyclique du pape François, rendue publique à l'automne dernier en pleine crise sanitaire, prône le dialogue et la solidarité entre les peuples.a estimé le pape.Le Forum international musulman a affirmé, de son côté, vouloir, grâce à cette traduction inédite, encourager le dialogue interreligieux. Il a entre outre précisé que cette traduction est la première publication d’une série d’ouvrages intituléeet destinée à. Elle aura également pour objectif d', souligne l’organisation., a indiqué le pape.Lire aussi :