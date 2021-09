En Nouvelle-Zélande, la production d'un film sur les attentats de Christchurch fait polémique

They are us

« J'ai écouté les inquiétudes partagées ces derniers jours et j'ai entendu la force avec laquelle s'expriment les opinions des gens. Je partage désormais l’idée que les événements du 15 mars 2019 sont trop crus pour être filmés à l'heure actuelle et je ne souhaite pas être impliquée dans un projet qui cause une telle souffrance »

Au lendemain de ces attaques qui ont coûté la vie à 51 personnes, la dirigeante avait été saluée pour son exemplarité dans la gestion des attentats et la compassion dont elle avait fait preuve à l'égard de la communauté musulmane., le titre du film, fait d'ailleurs référence à une phrase prononcée par Jacinda Arden lors d'un de ses discours publics.Toutes ces protestations ne sont pas restées lettre morte et ont même affecté le tournage du film. La célèbre productrice multi-nominée Philippa Campbell, impliquée dans la préparation du long métrage, a annoncé qu'elle n'y participerait plus., a-t-elle indiqué dans un communiqué.Se déclarant indignée, Lianne Dalziel, la maire de Christchurch, a aussi choisi de s'opposer au projet, déclarant que les équipes de tournage ne seraient pas les bienvenues dans sa ville. Quant à l'acteur américain Riz Ahmed, qui vient de lancer une initiative destinée à promouvoir une représentation plus juste des musulmans au cinéma, il a applaudi la réaction du gouvernement.