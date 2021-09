En Belgique, Ihsane Haouach nommée commissaire du gouvernement chargée de l’Egalité femmes-hommes

« Ihsane Haouach est titulaire d'un master d'ingénieur de gestion. Sa formation et ses expériences professionnelles et associatives attestent de connaissances et d'expérience dans les matières de la gestion publique ainsi que l'égalité des genres »

« Cette fonction me permettra de continuer mon travail pour une société plus inclusive, en collaborant directement avec une institution au niveau fédéral. Je remercie la Secrétaire d'Etat Sarah Schlitz pour sa confiance et j'ai hâte d'entamer mon mandat ! »

C’est une nomination sans précédent en Belgique. Dans le plat pays où les polémiques stériles autour du voile peuvent malheureusement vite prendre, tout autant qu'en France, l'inclusion des femmes dans leur diversité est en marche jusqu'au niveau gouvernemental. Ihsane Haouach a, en effet, été désignée, lundi 31 mai, par Ecolo au poste de commissaire du gouvernement auprès de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes. Cette nomination, effective depuis le 25 mai, émane de Sarah Schlitz, secrétaire d'Etat à l'Egalite hommes-femmes., souligne l'arrête royal actant sa nomination., a réagi Ihsane Haouach, qui avait été nommée en 2020 administratrice au sein du Brugel, l’autorité bruxelloise de régulation pour les marchés de l’électricité, du gaz et de l’eau.