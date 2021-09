Sur le vif Don du sang : l'EFS lance un appel à la mobilisation citoyenne face à l'urgence Rédigé par Lina Farelli | Lundi 14 Juin 2021 à 17:45





« Un mois pour TOUS donner ! » L’Établissement français du sang (EFS), qui tire la sonnette d’alarme sur le niveau des réserves de produits sanguins, lance un appel au don du sang dans le cadre de l'opération #PrenezLeRelai, organisé du 9 juin au 9 juillet alors que la Journée mondiale des donneurs de sang est fixée chaque année au 14 juin.



Fin mai, l’EFS lançait l’alerte : « Après les jours fériés de mai qui ont causé une baisse importante des réserves de sang, l’EFS constate avec le déconfinement une chute de la fréquentation de ses collectes. Avec moins de 85 000 poches, les réserves de sang sont désormais trop basses et la situation est très fragile, en particulier sur les groupes sanguins O et B. » Or, les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. Par ailleurs, « les dons de sang doivent être réguliers et constants, car la durée de vie des produits sanguins est limitée : sept jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges ».



Peur du Covid-19 ? L’EFS répond que « toutes les mesures de précaution sont mises en œuvre sur les collectes de sang pour éviter les risques de transmission du virus avec le port du masque obligatoire pour tous, accompagné de mesures de distanciations et d’hygiène renforcées ».



Les personnes ayant présenté des symptômes du Covid-19 doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang, indique simplement l’organisme, qui déclare possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19, « sans aucun délai d’ajournement à respecter ».



« Parce qu’à l’Etablissement français du sang, nous savons que la proximité est un facteur qui favorise le passage à l’acte, notre objectif est de vous aider à en parler autour de vous ! » Alors pour savoir où donner son sang et participer à la grande chaîne de solidarité, L’Établissement français du sang (EFS), qui tire la sonnette d’alarme sur le niveau des réserves de produits sanguins, lance un appel au don du sang dans le cadre de l'opération #PrenezLeRelai, organisé du 9 juin au 9 juillet alors que la Journée mondiale des donneurs de sang est fixée chaque année au 14 juin.Fin mai, l’EFS lançait l’alerte :Or, les besoins des patients sont toujours aussi importants, voire davantage avec la reprise de l’activité hospitalière. Par ailleurs,Peur du Covid-19 ? L’EFS répond queLes personnes ayant présenté des symptômes du Covid-19 doivent attendre 14 jours après disparition des symptômes pour donner leur sang, indique simplement l’organisme, qui déclare possible de donner son sang après une injection de vaccin contre la Covid-19,Alors pour savoir où donner son sang et participer à la grande chaîne de solidarité, c'est ici !



Le Tour du Sang, pour sensibiliser les étudiants à faire don du sang et de moelle osseuse

L’EFS lance un appel urgent au don du sang (vidéo) Lire aussi :