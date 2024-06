Des tags racistes sur les murs de la future mosquée de Montauban

« Sales bougnoules, rentrez chez vous »

« avec la plus grande fermeté ces inscriptions intolérables »

« J’ai moi-même été victime de ce genre de graffiti, inacceptables en démocratie. Je condamne avec la même force la récupération que tente d’en faire le Front Populaire, qui organise demain à 18h une manifestation anti-RN, au moment même où nous devons tenir à l’Hôtel de Ville une séance du Conseil Communautaire. Alors que les tags ont été effacés par les services de la mairie, je tiens à rassurer la communauté musulmane de mon désaccord total avec ces événements »

« profanation abjecte ». « L’usage de l’un des plus importants symboles antisémites, sur le mur d’une mosquée, intervient au moment même où certains de nos compatriotes juifs cèdent à la supercherie de l’extrême droite. Ces tags viennent nous rappeler à tous que le racisme antimusulman et l’antisémitisme sont et seront toujours intrinsèquement liés. Quand bien même certains s’emploieraient ardemment à duper nos concitoyens »,

Des tags racistes, accompagnés de croix gammées, ont été découverts, mardi 18 juin, sur le chantier de la future mosquée de Montauban (Tarn-et-Garonne).ont notamment été inscrits sur un mur de l’édifice en construction. Aucune plainte n’a été déposée à ce stade.Brigitte Barèges, maire de Montauban mais aussi candidate Les Républicains (LR) aux élections législatives avec le soutien du Rassemblement national , a condamné, mercredi 19 juin,, a-t-elle déclaré.Brigitte Barèges aura notamment face à elle Valérie Rabault, la députée socialiste sortante, candidate à sa propre succession sous la bannière du Nouveau Front populaire. La manifestation contre l'extrême droite à laquelle fait référence la maire et prévue ce jeudi 20 juin à Montauban avait été annoncée dimanche 16 juin, avant la découverte des tags islamophobes, par l'Union départementale CGT du Tarn-et-Garonne.Le Conseil français du culte musulman (CFCM), pour sa part, a condamné unea fait savoir l’instance.Lire aussi :