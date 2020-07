Sur le vif Des tags dont une croix gammée sur la mosquée d'Agen, Gérald Darmanin condamne Rédigé par Saphirnews | Dimanche 26 Juillet 2020 à 19:55









Le maire d’Agen, Jean Dionis, a également fait part à « tolérance zéro pour ce genre de provocation. Au nom du conseil municipal d’Agen, je condamne fermement les auteurs de ces tags, nazis, insultants et imbéciles sur les murs de la mosquée d’Agen ». Des tags ont été découverts dimanche 26 juillet sur la façade de la mosquée d’Agen. Parmi les inscriptions retrouvées, figuraient un sexe masculin, un doigt d'honneur ainsi qu'une croix gammée.Est-ce l'oeuvre d'un individu (ou de plusieurs) habité(s) par la haine des musulmans ?, a indiqué auprès de La Dépêche Messaoud Settati, président de l'Association des musulmans de l'Agenais, qui a été prévenu dans la nuit du samedi à dimanche pour constater les faits.La préfecture du Lot-et-Garonne a fermement condamné, dimanche 26 juillet,qui sont Gérald Darmanin, en déplacement à Saint-Etienne du Rouvray quatre ans après l’attentat qui a provoqué la mort du Père Jacques Hamel, , a également condamnédes dégradations, a signifié via Twitter le ministre de l’Intérieur.Le maire d’Agen, Jean Dionis, a également fait part à Sud Ouest de sa