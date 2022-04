Dénoncer les conventions internationales, c’est vouloir effacer notre histoire

« imposer une volonté idéologique »

« Face à l’info »

« opting-out »

« Grand Jury RTL, Le Figaro »

« Bourdin Direct »

Ainsi, Éric Zemmour voit-il dans l’intervention des juges de la CEDH, mais aussi du Conseil d’État ou du Conseil constitutionnel, une tentative d’au détriment de ce qu’il considère comme étant la volonté populaire. Il réfute ainsi l’existence de conflits idéologiques à l’intérieur même du peuple, en assimilant les valeurs portées par les textes internationaux et l’action des juges qui en sont les gardiens à des ingérences extérieures.Au nom de la souveraineté (du peuple, ici confondue avec celle de l’État), de l’identité et de l’histoire de France, il efface tout un pan de cette histoire et de cette identité ; il nie combien l’histoire de notre pays a été structurée par l’attachement aux droits de l’homme et par la promotion des textes internationaux destinés à les défendre, au point que certains des plus emblématiques, dont la CEDH ou la Déclaration universelle des droits de l’Homme, ont été en partie façonnés par d’éminents juristes français, comme Pierre-Henri Teitgen ou René Cassin — dont l’engagement dans la Résistance montre que l’on peut concilier attachement à la France et promotion des conventions internationales.Cette imbrication des textes internationaux avec l’histoire de notre pays se révèle aussi dans l’effet de cascade qu’entraînerait une sortie de la CEDH ou de la Convention de Genève : pour la rendre effective, il faudrait dans le même temps vider d’une grande part de sa substance la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen… On voit ainsi que ces propositions se rattachent à la tradition réactionnaire au sens le plus littéral, c’est-à-dire au projet d’effacer les acquis politiques et juridiques ouverts par la Révolution de 1789.(1) Même si l’éventualité d’une sortie, au moins partielle, des traités européens concerne aussi une partie de la gauche. (2), CNews, 29 septembre 2020(3) Bien qu’elle ne défende plus explicitement unsur certains articles de la CEDH (comme c’était le cas dans l’émissionle 25 octobre 2020), elle continue de remettre en cause la jurisprudence de cette cour sur un certain nombre de points (voir par exemple , BFMTV et RMC, le 25 mai 2021).(4) Se reporter à la Convention de Vienne sur le droit des traités (article 56, et articles 39 à 41 pour les amendements) ici (5) Une éventualité parfois évoquée, s’agissant de la convention de Genève, à propos de la situation des réfugiés climatiques – catégorie inexistante lors de la rédaction originelle mais qu’il importerait aujourd’hui d’intégrer au texte.