De la place aux femmes dans la mosquée Al Hidaya de Châlons-en-Champagne

« Nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Monsieur le Préfet, Madame la sous-préfète, Monsieur le Maire, à l'occasion de l'inauguration de l'extension de la Mosquée Al Hidaya. Ce jour était tant attendu par la communauté musulmane de Châlons ! Par la grâce d'Allah Soubahanho wa taala, par vos dons, par l'accompagnement de l'ensemble des autorités, par la mobilisation et l'investissement des artisans, nous y sommes ENFIN ! » , a fait savoir la mosquée via ses réseaux sociaux.



Dans cette extension, l’UMC a également aménagé deux salles de classe et une cuisine afin d'améliorer les conditions d’accueil de ses quelque 500 fidèles.



