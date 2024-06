Psycho Dana : « Nous n’avons pas la même religion et je veux vraiment faire ma vie avec lui » Rédigé par Abdelnour Zahrali | Samedi 1 Juin 2024 à 08:00





Bonjour, Je suis musulmane et la personne que je veux épouser est chrétienne.



Je me suis renseignée et sur les forums, il n’y a que des critiques et des personnes qui donnent des avis méchants. Après des recherches, j’ai bien compris que c’est compliqué pour le mariage.



Cependant, il est très gentil, il respecte ma religion, me demande si je n’ai pas oublié mes prières, m’accompagne pour le Ramadan, cela fait deux ans que c’est comme cela. On a discuté de l’éventualité des enfants et il m’a proposé de leur faire connaître nos deux religions et de les laisser choisir.



Selon les dires des personnes sur les forums, le Coran ne veut pas que la femme musulmane se marie avec un non-musulman car il va l’influencer. Cependant, il ne le fait pas ; au contraire, il veut que je continue dans ma foi car, pour lui, c’est dans sa nature de respecter les autres. Je veux vraiment faire ma vie avec lui.



Je voudrais des conseils, s’il vous plaît, pour que je puisse être avec lui car, à part le fait qu’il ait une autre religion, il a un cœur en or. Je vous remercie.

Abdelnour Zahrali, psychanalyste



Je ne vais pas vous donner d’avis religieux, ce n’est pas mon rôle, ni celui de cette rubrique. Visiblement, cet homme dont vous parlez vous convient et présente les qualités humaines essentielles que l’on peut souhaiter dans un couple : amour, respect et harmonie. Tout le monde ne peut pas en dire autant !



C’est avec lui que vous vous proposez de vivre, et pas avec les gens qui font preuve de méchanceté sur les forums, Dieu merci ! Il respecte vos croyances et vous respectez les siennes. Qui mieux que vous-mêmes peut vous donner l’autorisation de vivre comme vous le souhaitez ?



Lire aussi : Le couple est une conquête : la fécondité de la rencontre en islam

Chère Dana,Je ne vais pas vous donner d’avis religieux, ce n’est pas mon rôle, ni celui de cette rubrique. Visiblement, cet homme dont vous parlez vous convient et présente les qualités humaines essentielles que l’on peut souhaiter dans un couple : amour, respect et harmonie. Tout le monde ne peut pas en dire autant !C’est avec lui que vous vous proposez de vivre, et pas avec les gens qui font preuve de méchanceté sur les forums, Dieu merci ! Il respecte vos croyances et vous respectez les siennes. Qui mieux que vous-mêmes peut vous donner l’autorisation de vivre comme vous le souhaitez ?

La rubrique « Psycho », qu’est-ce que c’est ?



Des psychologues et psychanalystes répondent à vos questions. Musulman(e)s du Maghreb ou de France, professionnel(le)s actif(ve)s exerçant en cabinet, ils réfléchissent à votre problématique et tentent de vous éclairer à travers leur expérience professionnelle et leur pratique spirituelle. Ils peuvent vous aider à y voir plus clair en vous-même ou à mieux décrypter le comportement des personnes de votre entourage.

Ils ne sont pas médecins, même si on les désigne parfois comme des « médecins de l’âme », mais leur rôle est de vous aider à trouver en vous-même la meilleure réponse à vos interrogations sur vos relations aux autres, votre conjoint ou conjointe, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis, vos collègues de travail, vos voisins...

Alors, n’hésitez pas, interrogez-les, ils tenteront de vous répondre en s’éclairant des plus belles pensées de l’islam.

Contactez-les (anonymat préservé) : psycho@saphirnews.com







SOUTENEZ UNE PRESSE INDÉPENDANTE PAR UN DON DÉFISCALISÉ !