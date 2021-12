Coup d’envoi des travaux donné pour la Grande Mosquée de Metz, « nécessaire » pour la France

« dédié à l’histoire de la civilisation musulmane et à l’apport de l’immigration »

Les travaux de la Grande Mosquée de Metz sont officiellement lancés. Une cérémonie de lancement du chantier réunissant des responsables musulmans, des élus locaux, des consuls et des fidèles a été organisée samedi 18 décembre à l’endroit où le bâtiment principal du lieu de culte, qui sera édifié sur un espace de 5 500 m2, verra le jour d’ici à 2024.Près de deux ans après la pose de la première pierre, l’Union des associations cultuelles et culturelles des musulmans de Metz (UACM) est bien décidée à faire avancer le projet d’un coût de 15 millions d'euros auquel la crise de la Covid-19 a porté un coup d'arrêt brutal. Au-delà de la construction d’une mosquée qui accueillera entre 2 000 et 4 000 fidèles, l’édification d’un muséeen Lorraine, d'une salle d’exposition, d'une librairie ou encore d’un pôle service comprenant notamment une salle de sport, un hammam, un service d’accompagnement au pèlerinage et une assistance funéraire est prévue.