Contrôles au faciès : une action de groupe inédite contre l’Etat lancée par six ONG

C’est une première en France. Amnesty International France, Human Rights Watch, Open Society Justice Initiative, la Maison communautaire pour un développement solidaire (MCDS), Pazapas et Réseau - Égalité, Antidiscrimination, Justice - interdisciplinaire (REAJI) ont annoncé, mercredi 27 janvier, le lancement d’une action de groupe contre l’Etat pour l'obliger à un mettre un terme aux contrôles au faciès.



Amnesty International a fait savoir que les organisations ont adressé au Premier ministre Jean Castex et aux ministres de l’Intérieur et de la Justice Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti une mise en demeure préalable de quatre mois que les autorités françaises « peuvent mettre à profit pour engager des discussions avec les organisations » dans le but de voir « des réformes profondes » et « des mesures concrètes pour que cessent ces pratiques discriminatoires systémiques par la police » . « À l’issue de cette période, en l’absence de mesures satisfaisantes, les organisations pourront décider de saisir la justice », préviennent les organisations.



La mise en demeure comprend de nombreux témoignages de personnes ayant subi des contrôles au faciès dans plusieurs villes de France, mais aussi des déclarations de policiers, précise-t-on dans le communiqué. « La police utilise des pouvoirs trop étendus, insuffisamment contrôlés, pour procéder à des contrôles d'identité discriminatoires et abusifs basés sur des caractéristiques physiques d’une personne associées à une origine réelle ou supposée » , avance l’ONG. « L’ensemble des preuves accumulées démontre un schéma de discrimination qui ne peut être réduit à des incidents isolés ou sporadiques. »