Contre la loi bioéthique, l'Eglise catholique invite à jeûner

« sortir d’une bioéthique aveuglée »

« les techniques médicales qui s'immiscent là où s’origine la vie humaine ».

« En effet, plus que dans d’autres domaines, la bioéthique exige un regard sur l’être humain et sur sa vocation à la fraternité »

« Ce regard est comme obstrué par l’individualisme qui imprègne nos mentalités et qui nous rend myopes sur la grande beauté de l’être humain »

Alors que le projet de loi sur la bioéthique qui doit permettre, entre autres, l’ouverture de la procréation assistée aux femmes seules et aux femmes en couple, sera débattu en seconde lecture au Sénat le 2 février prochain, la Conférence des évêques de France (CEF) invite ses fidèles catholiques à quatre journées de prières et de jeûne les vendredis 15, 22, 29 janvier et 5 février pourL'Eglise catholique a présenté l'initiative comme destinées à inciter les croyants à réfléchir sur, affirme l’institution religieuse., ajoute-t-elle.