Conscience, quand tu nous tiens

« Dieu surprend toujours »

« Tu étais inconscient de cela ; Nous avons alors ôté le voile ; aujourd’hui ta vue est perçante. »

« réaliser le Réel »

« témoin intérieur »

La réalisation spirituelle est rigoureusement fonction de notre niveau de conscience. Le Réel est là, tel qu’Il n’a jamais cessé d’être, mais notre ego peine à dissiper l’opacité générée par les voiles de l’illusion. Il arrive pourtant que ceux-ci tombent, le plus souvent de façon inopinée et fulgurante, car(c’est une de mes formules), lors de flashs :(Coran 50 : 22) L’« aujourd’hui » coranique ne s’inscrit pas dans notre perception commune d’un continuum temporel, mais dans l’« instant » infinitésimal des soufis.L’important est de– un tant soit peu – avant la mort physique, afin de jouir d’états post-mortem qui permettront à l’âme de continuer le processus de dés-illusion. Un outil cognitif existe pour cela : le) :– De façon optimale, leest la trace qui se maintient dans le cœur, à l’issue de l’expérience de contemplation (la, de la même racine arabe, si séminale dans le vocabulaire islamique). Lors de cette expérience, la factice identité humaine s’est abîmée dans le Réel. Résorbée dans l’Identité, elle a vécu l’unicité du contemplant et du Contemplé, ce paradoxe où le Je divin devient un ‘‘alter ego’’. Mais, qui contemplait qui ? J’étais témoin qu’Il est mon témoin ; c’est d’ailleurs l’un de Ses Noms,, Lui qui(Coran 41 : 53)Les exigences de l’Unicité m’ont alors obligé à re-connaître l’évidence, et mon identité, qui s’érigeait en témoin autonome, a dû capituler., affirme Ibn Arabî dans Al-Futûhât al-makkiyya. C’est pourquoi Jalâl al-Dîn Rûmî se demande :– A un moindre niveau, leest ce témoin qui ne lâche jamais la conscience. Vu de l’extérieur, c’est dur, c’est affreux, car il ne permet pas la, au sens tant coranique que pascalien, l’anesthésie à laquelle l’ego aspire par paresse foncière. La mushâhada est à cet égard voisine, que dis-je, complice, de la, la, partagée entre Dieu et le contemplatif : l’homme observe Dieu en train de l’observer ! Tout un art ! Le grand Junayd de Bagdad (m. 911) disait qu’il avait appris laen étudiant sa chatte, toujours aux aguets.Le soufisme ne tient-il pas, en définitive, à transmuter leexotérique, formel, de l’islam () en contemplation /, cette forme grammaticale dérivée qui implique uneavec… En d’autres termes, tant que cen’est pas vécu intérieurement, tant que je n’ai pas goûté quelque peu à la présence du, je ne fais, comme disent les soufis, que porter un « faux-témoignage »...Lire aussi :